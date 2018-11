3D-Drucker-Hersteller SLM Solutions kappt Prognose

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Der Lübecker 3D-Drucker-Hersteller SLM Solutions hat seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt und personelle Veränderungen an der Vorstandsspitze angekündigt. Für 2018 erwarte der Konzern einen Umsatz im Bereich zwischen 90 und 100 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Zuvor war ein Umsatz von 115 bis 125 Millionen Euro angepeilt worden. Auch bei der operativen Marge ist der Konzern nun vorsichtiger. Die Aktie fiel nach dem Handelsstart am Freitag um 16 Prozent auf ein Rekordtief.

Vorstandssprecher und Finanzchef Bögershausen kündigte seinen Abschied an. Er werde seinen Vertrag aus persönlichen Gründen nicht über Juni 2019 hinaus verlängern, hieß es.

Grund für die Umsatz- und Gewinnwarnung sei eine Verzögerung in der Auslieferung von 20 Maschinen an einen asiatischen Kunden. Eine für die Fertigung von Referenzbauteilen benötigte Maschine sei vom Kunden beschädigt worden, weshalb die Anlage keine Bauteile mehr herstellen könne. Die Verzögerung werde sich bis in das Jahr 2019 hinziehen.

SLM erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 82,5 Millionen Euro und machte unter dem Strich 3,7 Millionen Euro Verlust. Die größten Anteile am Unternehmen hält der Hedgefonds Elliott von US-Investor Paul Singer mit 18,9 Prozent. Aufsichtsratschef Hans-Joachim Ihde hält 16,8 Prozent an SLM.