Wirtschaftsminister: Siemens-Campus Erfolg für Deutschland

Berlin (dpa/bb) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die Entscheidung von Siemens begrüßt, in Berlin einen Innovationscampus zu bauen. Das sei "ein großer Erfolg und eine Auszeichnung für den Wirtschafts- und Innovationsstandort Deutschland", erklärte Altmaier am Mittwoch.

Siemens knüpfe so mit der Entwicklung seiner Produkte und Geschäftsmodelle der Zukunft an seine Ursprünge und Tradition in der Hauptstadt an. Er werde das Projekt weiter unterstützen, erklärte der Minister. Siemens hatte zuvor bekanntgegeben, seinen Campus mit Investitionen von bis zu 600 Millionen Euro in Berlin-Spandau zu verwirklichen.