Cape Canaveral (dpa) - Nach etwa einer Woche im All ist der noch unbemannte Testflug der privat finanzierten Astronautenfähre "Crew Dragon" in seiner entscheidenden Endphase. Die Raumkapsel habe sich planmäßig am Morgen von der Internationalen Raumstation ISS gelöst und sei wieder auf dem Rückweg zur Erde, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Ziel der USA ist es, wieder selbst bemannte Flüge zur Raumstation zu schicken und nicht länger von Russland abhängig zu sein.