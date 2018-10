Direkt aus dem dpa-Newskanal

Künzelsau (dpa/lsw) - Schüler aus Künzelsau wollen heute Funkkontakt zu Alexander Gerst aufnehmen. Sie wollen mit dem Astronauten sprechen und ihm live Fragen zur Arbeit auf der Internationalen Raumstation ISS stellen. Erwartet wird auch der Manager der "Horizons"-Mission beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Volker Schmid. Rund 1000 Schüler von drei Schulen aus Künzelsau, dem Heimatort von Gerst, wollen dabei sein.

Am Donnerstag vergangener Woche hatte sich eine Sojus-Rakete, die vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur aus zur ISS starten sollte, kurz nach dem Abheben in ihre Einzelteile zerlegt. Die genaue Ursache war zunächst noch unklar. Raumfahrer Gerst war am 6. Juni zu seiner zweiten ISS-Mission gestartet, im Oktober übernahm er dann als erster Deutscher das Kommando im Raumlabor.