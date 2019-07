Astronaut Gerst: Jeder sollte die Erde mal von außen sehen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Karlsruhe (dpa/lsw) - Astronaut Alexander Gerst (43) ist sich sicher, dass bald immer mehr Menschen den Weltraum bereisen können - und er hält das für gut und notwendig. "Der wichtigste Grund, warum wir Menschen in den Weltraum fliegen, ist die Neugier", sagte er am Freitag in Karlsruhe. Die treibe die Menschen auch an, den Blick wieder auf die Erde zu richten. "Mein Wunsch wäre, dass jeder einmal diesen Blick sehen könnte, von außen auf die Erde." Der ESA-Astronaut weiß: "Man macht sich anders Gedanken über das Alltagsleben, wenn man das mal von oben gesehen hat."

Gerst hatte dies am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), wo er die Ehrendoktorwürde erhielt, anhand von Bildern aus dem All demonstriert. Die Bilder zeigten zum Beispiel die Entwicklung der Gletscher, Auswirkungen der Hitzesommer und Riesen-Taifune.

Nach Einschätzung von Gerst wird die Entwicklung in der Raumfahrt ähnlich wie bei der Luftfahrt vor 100 Jahren verlaufen. "Da war es auch noch teuer und gefährlich, über den Atlantik zu fliegen. Jetzt ist es sehr viel günstiger und einfacher. Ich denke, die Raumfahrt wird auch in die Richtung gehen." Wenn man dies nachhaltig mache, sei es auch eine sehr positive Sache. Er selbst schätze zum Beispiel jetzt viel mehr einen Sonnenaufgang auf der Erde, weil er sich vorstelle, wie es im Großen und Ganzen aussieht.