Raumfahrt - Braunschweig

Braunschweig (dpa/lni) - Wie wachsen Pflanzen auf der ISS und dem Mars? Sprudelt Limonade im All genauso wie auf der Erde? Wer, wenn nicht der Astronaut Alexander Gerst, könnte solche Fragen besser beantworten. Schülerinnen und Schüler aus fünf Schulen in Niedersachsen nutzten am Dienstag die Chance beim sogenannten DLR_Space_Call, um "Astro-Alex" (42) mit ihren Fragen zu löchern.

"Ich war aufgeregt - irgendwie war es verrückt, mit einem Astronauten auf der ISS zu sprechen, der gerade über uns fliegt", sagte der elf Jahre alte Tamino Gabriel, der an dem Live-Funk-Chat des Schülerlabors des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Braunschweig (DLR_School_Lab Braunschweig) zur internationalen Raumstation ISS teilnahm.

Wie verhalten sich also Sprudelgetränke im Weltall? "Das ist eine gute Frage, das wüsste ich auch gerne. Wir haben hier keine Sprudelgetränke", sagte ein gut aufgelegter "Astro-Alex". Und wie wachsen die Pflanzen? "Das Problem in der Schwerelosigkeit ist, Pflanzen wissen nicht, wo oben und unten ist", erklärte der Geophysiker. "Das müssen wir hier oben erforschen, bevor wir sie auf dem Mars anpflanzen können." Für Gerst ist seine Arbeit ein Traumjob: "Es gab keinen einzigen Moment, in dem ich wirklich bereut habe, Astronaut zu werden."

Gerst startete am 6. Juni 2018 zur ISS, wo er sich im Rahmen der "Horizons"-Mission aufhält und bis Dezember lebt und forscht. Die Verbindung zu der Raumstation war am Dienstag stabil. "Ich war erleichtert nach dem ersten Rauschen und froh über das erste Signal zur ISS. Es war großartig, als Funkamateur diese Möglichkeit zu haben", sagte Stefan Lobas (32), der für die Funkübertragung zuständig war.