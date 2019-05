Glauben und Wissen: Neues Habermas-Buch zum 90. Geburtstag

07. Mai 2019 06:17 Philosophie - Frankfurt am Main

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Mit 90 Jahren veröffentlicht der Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas ein neues Werk. Es trägt den Titel "Auch eine Geschichte der Philosophie" und soll 1700 Seiten umfassen, wie der Suhrkamp Verlag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Habermas wird am 18. Juni 90 Jahre alt, das Buch soll am 30. September erscheinen.

Das Werk wird in zwei Bänden veröffentlicht. Band eins trägt den Titel "Die okzidentale Konstellation von Glauben und Wissen" (okzidental: abendländisch). Band zwei soll laut Verlag "Vernünftige Freiheit. Spuren des Diskurses über Glauben und Wissen" heißen.

"Habermas zeichnet nach, wie sich die Philosophie sukzessive aus ihrer Symbiose mit der Religion gelöst und säkularisiert hat", heißt es in der Verlagsvorschau, die demnächst erscheinen soll. "In systematischer Perspektive arbeitet er die entscheidenden Konflikte, Lernprozesse und Zäsuren heraus sowie die sie begleitenden Transformationen in Wissenschaft, Recht, Politik und Gesellschaft."

Habermas wurde 1929 in Düsseldorf geboren. Er war einer der prägenden Gelehrten der Frankfurter Schule und zählt bis heute zu den meistzitierten Philosophen der Welt. Er lebt am Starnberger See.