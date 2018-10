Wattenmeer wird wieder zur Drehscheibe für Zugvögel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wilhelmshaven (dpa/lni) - Das Wattenmeer wird wieder zur Drehscheibe des internationalen Flugverkehrs der Zugvögel. Mehr als zwei Millionen Vögel legen dort in diesen Wochen Verschnaufpausen ein, um ihre Energiereserven aufzufüllen. Viele der Zugvögel kommen von Brutgebieten in den Tundren der Arktis, die hoch im Norden Europas Asiens oder auch Amerikas liegen. Auf dem Weg in die Winterquartiere nutzen sie den Nahrungsreichtum des Wattenmeeres als Futter-Tankstelle. Mit dem Naturschauspiel beschäftigen sich zum 10. Mal die "Zugvogeltage" unter Federführung der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer in Wilhelmshaven.