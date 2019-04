Kreise: Koalition will Artenschutz-Volksbegehren annehmen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Die schwarz-orange Koalition will den Streit um den Artenschutz ohne einen Volksentscheid lösen: Der Gesetzentwurf des Volksbegehrens "Rettet die Bienen" soll im Landtag in München angenommen werden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Koalitionskreisen - auch die "Augsburger Allgemeine" und der Bayerische Rundfunk berichteten darüber. Gewisse Korrekturen an dem Entwurf sollen demnach in einem begleitenden Gesetz beschlossen werden, und zwar zusammen mit einem großen Paket - einem großen "Versöhnungsgesetz" - für mehr Umwelt- und Artenschutz im Freistaat.

Es werde einen "Riesen-Entwurf" geben, hieß es in Koalitionskreisen. Der Gesetzentwurf des Volksbegehrens werde dabei nur ein kleiner Baustein sein. "Es wird ein Versöhnungsgesetz geben mit einem echten neuen Generationenvertrag", hieß es. Auch zusätzliche Ideen, die derzeit an einem Runden Tisch erarbeitet werden, sollen demnach mit eingearbeitet werden. Der Runde Tisch arbeitet deshalb weiter.