Glück: Runder Tisch Artenschutz ist in entscheidender Phase

München (dpa) - Der Moderator des Runden Tischs Artenschutz, Alois Glück (CSU), sieht die Suche nach einem Kompromiss für ein neues Naturschutzgesetz in Bayern auf der Zielgeraden. "Jetzt hat der entscheidende Prozess in den vier Fachgruppen begonnen", sagte der frühere Landtagspräsident der Deutschen Presse-Agentur in München. Seit dem Auftakt zum Runden Tisch im Februar habe sich das Klima unter den Verhandlern deutlich verbessert. "In der Anfangsphase gab es viel Vorsicht und Misstrauen, etwa zwischen der Landwirtschaft und den Naturschützern." Nun könne auch über schwierige Punkte aus dem Volksbegehren offen und ohne Schuldzuweisungen diskutiert werden.