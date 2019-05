Artenschutz-Gesetzespaket: Umweltschützer nicht zufrieden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Das Gesetzespaket für mehr Umwelt-, Natur- und Artenschutz in Bayern stellt die Initiatoren des Volksbegehrens "Rettet die Bienen" noch nicht hundertprozentig zufrieden. Alle Beteiligten lobten vor der ersten Lesung im Landtag an diesem Mittwoch, dass auch die schwarz-orange Koalition dem Gesetzentwurf des Volksbegehrens zustimmen will. Und auch das begleitende Gesetz der Staatsregierung sei ein Schritt in die richtige Richtung. Vom Anspruch eines XXL-Formats, wie ihn Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wiederholt formuliert hatte, sei man allerdings noch weit entfernt, sagte Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann am Dienstag. Das Begleitgesetz bewege sich derzeit eher "in der Größenordnung M".

Konkret fordern die Initiatoren des Volksbegehrens unter anderem mehr Stellen bei den Naturschutzbehörden von Städten und Landkreisen, aber auch bei den Bezirksregierungen - und zwar schon mit dem nächsten Nachtragshaushalt. Man brauche nicht nur Geld für die Umsetzung des Volksbegehrens, sondern auch "Umsetzer", sagte der Vorsitzende des Landesbunds für Vogelschutz, Norbert Schäffer. Hartmann kündigte an, die Grünen trügen das Gesetzespaket selbstverständlich mit. Man werde aber während des Gesetzgebungsverfahrens noch Ergänzungsanträge einbringen, um aus dem "M-Gesetz" noch ein "XL-Gesetz" zu machen.