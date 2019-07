Aufruf zur Insektenzählung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Angesichts der Bedrohungen für viele Arten ruft der Naturschutzbund (Nabu) in der kommenden Woche zum großen Insektenzählen auf. Die am Freitag beginnende Aktion ist der zweite Teil einer bereits Anfang Juni organisierten Erhebung mit der Bezeichnung "Insektensommer". Damals wurden in Rheinland-Pfalz rund 1850 Honigbienen, rund 600 unterschiedliche Arten von Wildbienen, 350 Steinhummeln und 200 Hainschwebfliegen gezählt. Bundesweit gab es die meisten Beobachtungen zu Blattläusen, Bienen, Ameisen und Feuerwanzen.

Die Initiatoren bitten Naturfreunde darum, bei der Zählaktion besonders auf die Ackerhummel, die Blauschwarze Holzbiene, die Blaugrüne Mosaikjungfer, das Grüne Heupferd, den Kleinen Fuchs, den Schwalbenschwanz, den Siebenpunktmarienkäfer und die Streifenwanze zu achten. Um Bienen, Libellen, Grashüpfer, Schmetterlinge und Käfer auch richtig bestimmen zu können, bietet der Nabu die Smartphone-App "Insektenwelt" an, die 122 von 33 000 in Deutschland vorkommenden Arten kennt und damit laut Nabu etwa die Hälfte aller Sichtungen abdeckt.

Der Insektensommer wurde im vergangenen Jahr gestartet, auch unter dem Eindruck der Studien zu einem verbreiteten Insektensterben. Um unterschiedliche Arten sichten zu können, gibt es zwei Zählzeiten, im Früh- und im Hochsommer. Bundesweit nahmen an der ersten Zählung vom 31. Mai bis 9. Juni rund 6400 Naturfreunde teil.