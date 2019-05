Polizeireiter klären über Naturschutzregeln in Elbtalaue auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Barförde (dpa/lni) - Polizeireiter der Staffeln Braunschweig und Hannover wollen in der Elbtalaue Touristen und Ausflügler wieder auf umweltverträgliches Verhalten aufmerksam machen. Sie informieren über die besonderen Schutzregeln in dem Biosphärenreservat und werden Verstöße wie illegales Campen, offene Feuer und Fischwilderei ahnden. Heute werden die Reiter und ihre Pferde bei Barförde im Landkreis Lüneburg bei einem Pressetermin vorgestellt. Den in der Lüneburger Heide bewährten Reitereinsatz gibt es an der Elbe seit 2012.