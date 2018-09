Naturschutzprojekt mit Deichverlegung endet nach 17 Jahren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dessau-Roßlau/Lödderitz (dpa/sa) - Nach 17 Jahren wird an der Elbe bei Dessau-Roßlau eines der größten Naturschutzvorhaben in Deutschland abgeschlossen. Kern des von der Naturschutzorganisation WWF getragenen Projekts war die Rückverlegung des Elbdeichs im Lödderitzer Forst, um dem Fluss bei Hochwasser mehr Raum zu geben, wie Projektleiterin Astrid Eichhorn der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zudem sei Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten auf lange Zeit gesichert worden. Das Projekt sei ein gutes Beispiel, wie sich Natur- und Hochwasserschutz verbinden lasse. Zum Abschluss des Vorhabens richtet der WWF eine Konferenz in Dessau-Roßlau aus.