Erneuerung der LKN-Schiffsflotte abgeschlossen

Husum (dpa/lno) - Mit der Taufe des Küstenschutzschiffes "Trischen" ist die Modernisierung der Schiffsflotte des Landesbetriebs Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) abgeschlossen worden. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) sagte am Mittwoch beim feierlichen Festakt in Husum, "als Land zwischen zwei Meeren hat der Küstenschutz für uns in Schleswig-Holstein einen besonderen Stellenwert". Deshalb sei die Modernisierung der Küstenschutzflotte besonders wichtig gewesen.

Zu den Aufgaben der "Trischen" gehört das Räumen der Außentiefs. Dies ist erforderlich, um das Wasser aus dem Hinterland über Siele und Sperrwerke möglichst ungehindert in das Wattenmeer und die Elbe abfließen lassen zu können. Zudem kann die "Trischen" auch als Schlepper eingesetzt werden und Küstenschutzmaterial zu den Inseln, Halligen und an die Deiche transportieren.

Insgesamt hat das Land 13,5 Millionen Euro in die Erneuerung der Schiffsflotte investiert, wie das Finanzministerium mitteilte. 8,3 Millionen Euro hiervon wurden aus dem Infrastrukturprogramm Impuls finanziert. "Mithilfe unseres Infrastrukturprogramms konnten wir die Erneuerung der Schiffsflotte des LKN nach nur drei Jahren abschließen", sagte Heinold weiter.

Die "Trischen" ersetzt das gleichnamige Vorgängerschiff, das zuvor 36 Jahre im Wattenmeer unterwegs war. 2016 wurde bereits das Vermessungsschiff "Oland" in Betrieb genommen, im vergangenen Jahr folgte der Schlepper "Hooge". Die neuen Schiffe sind den Angaben zufolge deutlich leistungsfähiger und wirtschaftlicher als ihre Vorgänger.