"Stunde der Gartenvögel": Vogelzähl-Aktion zum Mitmachen

Hamburg/Kiel (dpa/lno) - Die Vogel-Zählaktion "Stunde der Gartenvögel" des Naturschutzbundes (Nabu) beginnt am Freitag. Bis Sonntag sind Naturfreunde aufgerufen, eine Stunde lang die Vögel im heimischen Garten zu zählen und dem Nabu zu melden. Daraus lasse sich dann ablesen, ob die Rekordhitze im vergangenen Jahr und das bisher trockene Frühjahr Auswirkungen auf die hiesige Vogelwelt habe, teilte der Naturschutzbund mit. Besonders im Fokus stehe in diesem Jahr die Amsel, der am weitesten verbreitete Vogel in Deutschlands Gärten.

Die "Stunde der Gartenvögel" wurde in Schleswig-Holstein im Jahr 2004 ins Leben gerufen. Bundesweit gibt es sie seit 2005. Die Aktion gilt gemeinsam mit der "Stunde der Wintervögel" als Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmach-Aktion. Im vergangenen Jahr hatten nach Nabu-Angaben fast 57 000 Vogelfreunde teilgenommen.