Seehundstation Friedrichskoog in neuer Trägerschaft

Friedrichskoog (dpa/lno) - Die Seehundstation in Friedrichskoog hat einen neuen Träger. Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) unterzeichnete am Freitag in der 2600-Einwohner-Gemeinde im Kreis Dithmarschen einen entsprechenden Gesellschaftsvertrag. Die neue GmbH löst den seit 1992 bestehenden Verein als bisherigen Träger ab. Mehrheitsgesellschafter ist das Land Schleswig-Holstein. Weitere Gesellschafter sind die Gemeinde Friedrichskoog, der Kreis Dithmarschen, die Schutzstation Wattenmeer und der Landesjagdverband.

Albrecht nannte die Seehundstation ein "Markenzeichen des Nationalparks" und einen "Leuchtturm der touristischen Landschaft hier im Land". Mit der Umgestaltung der Trägerschaft könne eine langfristige Perspektive geschaffen werden. Seit 2015 investierte das Land insgesamt 6,5 Millionen Euro in den Aus- und Umbau der Station.

In der Seehundstation arbeiten fest angestellte Mitarbeiter, Azubis und mehrere ehrenamtliche Helfer. Zu ihren Aufgaben gehören neben der Aufzucht der Heuler die Forschung und Informationen über Robben. Im vergangenen Jahr wurden rund 151 000 Besucher gezählt. Die Station finanziert sich ohne staatliche Zuschüsse ausschließlich durch Spenden und den Verkauf von Eintrittskarten.