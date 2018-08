Fischaufstiegsanlage an der Ilm in Weimar eröffnet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - An der ehemaligen Walkmühle an der Ilm in Weimar ist am Mittwoch eine neue Aufstiegsanlage für Fische eröffnet worden. "Für seltene und geschützte Arten wie Äschen, Elritzen oder Neunaugen war die überlebenswichtige Wanderung zu Laich- und Futterplätzen bislang am Wehr zu Ende", sagte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) bei Inbetriebnahme der Anlage. Das Umweltministerium investierte 460 000 Euro.

Gleichzeitig mit dem Aufstieg für die Fische wurde das Wehr auch so umgestaltet, dass es für Kanusportler jetzt eine moderne Toranlage gibt. "Wassersport kann hier im Einklang mit der Natur betrieben werden, dank der bislang in Thüringen einmaligen Kooperation von Sport und Naturschutz", so Siegesmund. Die Kanusportler waren den Angaben zufolge in die Planungen einbezogen worden.