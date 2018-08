Wasservögeln geht es gut: Mehr Singschwäne in Europa

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/lhe) - Der Bestand der Wasservögel in Europa hat sich in den letzten Jahrzehnten nach Einschätzung von Fachleuten erholt. "Den Wasservögeln geht es ganz überwiegend gut", sagte Stefan Stübing von der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz der dpa in Darmstadt. Dies sei vor allem auf den besseren Naturschutz vieler Gewässer, aber auch auf einen Rückgang der Jagd zurückzuführen.

Stübing gehörte zu den Organisatoren einer Tagung von ehrenamtlichen Wasservögelzählern in Echzell in der Wetterau. Sie zählen seit Ende der 1960er Jahre kontinuierlich Wasservögel. Darunter sind 2000 Plätze in Deutschland.

Der Singschwan etwa habe deutlich zugenommen, auf rund 130 000 Stück in Europa. Davon lebten etwa 48 000 in Deutschland, vor allem in Sachsen, Brandenburg und Schleswig-Holstein. Weil die Singschwäne weniger gejagt würden, hätten sie sich von Nordwesteuropa in den wärmeren Süden - nach Polen und dem Baltikum - ausweiten können. "Dort hat sich ihr Bruterfolg pro Pärchen im Durchschnitt verdreifacht." Um 1980 habe es nur etwa 15 000 Singschwäne in Europa gegeben.