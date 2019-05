Festakt für Naturmonument Grünes Band in Thüringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Creuzburg (dpa/th) - Mit einem Festakt in Creuzburg bei Eisenach wird der ehemalige innerdeutsche Grenzstreifen in Thüringen heute symbolisch als nationales Naturmonument ausgewiesen. Der Thüringer Landtag hatte für den besonderen Schutz des sogenannten Grünen Bandes im vergangenen November mit einem Gesetz den Weg frei gemacht. Neben Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) wird dazu auch der Vorsitzende der Umweltschutzorganisation BUND, Hubert Weiger, erwartet.

Thüringens Stiftung Naturschutz arbeitet derzeit nach eigenen Angaben an einem Konzept, bei dem der Naturschutz in der Region mit der Erinnerung an die deutsche Teilung und den Mauerfall vor 30 Jahren verbunden werden soll. In Thüringen verläuft mit 763 Kilometern mehr als die Hälfte des insgesamt rund 1400 Kilometer langen ehemaligen innerdeutschen Grenzstreifens. Die Schutzgebietskategorie Naturmonument war 2009 ins Bundesnaturschutzgesetz aufgenommen worden.