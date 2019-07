Kinder drücken bei Protest gegen Klimaschutz auf die Tube

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bodenheim (dpa/lrs) - Der Klimaschutz zieht in Rheinland-Pfalz neben den jungen "Fridays for Future"-Demonstranten auch schon Grundschüler auf die Straße. Mit Demos und einer Petition machen sie sich etwa in Bodenheim und in Mainz für die Umwelt und das Klima stark. Ähnlich wie bei den "Fridays for Future"-Protesten älterer Schüler sei auch für Grundschüler der Schulhof Ort der Mobilisierung, sagte der Berliner Protestforscher Simon Teune im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Kinder seien zwar schon immer Teil von Protestbewegungen gewesen - etwa bei Demonstrationen der Friedens- und Umweltbewegung. "Dass Kinder diese nun in Petitionen und Proteste ummünzen, ist eher ungewöhnlich", sagte Teune. "Aber sie fühlen sich ermutigt, weil junge Menschen bei "Fridays for Future" schon zeigen, wie es geht."

Nachdem die schwedische Schülerin Greta Thunberg im August vergangenen Jahres einen Schulstreik begonnen hatte, protestieren seit Jahresbeginn auch in mehreren rheinland-pfälzischen Städten freitags immer wieder Hunderte junge Menschen auf "Fridays for Future"-Demonstrationen für mehr Engagement beim Klimaschutz.

Im Mainzer Stadtteil Bretzenheim gingen zuletzt rund 350 Kinder aus Grundschulen und Kitas für mehr Klimaschutz auf die Straße. In Bodenheim bei Mainz sammelten nun Viertklässler Unterschriften, um den Klimaschutz in ihrer Gemeinde voranzutreiben.