Brockengarten beendet Saison mit Besucherplus

Wernigerode (dpa/sa) - Der Brockengarten im Nationalpark Harz öffnet an diesem Mittwoch letztmalig seine Tore in diesem Jahr. Die letzte Führung durch den botanischen Garten findet um 14.00 Uhr statt, wie der Nationalpark am Dienstag mitteilte. Der Brockengarten ist für Besucher stets von Mai bis Mitte Oktober zugänglich. Insgesamt 5595 Menschen kamen in diesem Jahr in den Brockengarten, 905 mehr als im Vorjahr. Unter den Besuchern waren auch viele ausländische Touristen aus Europa, Nordamerika und Asien.

Das extrem trockene und warme Wetter in diesem Jahr habe jedoch auch den Hochgebirgspflanzen im Brockengarten zu schaffen gemacht. Viele Pflanzen zeigten ihre Blüten zwei bis drei Wochen frühere als vorgesehen, verblühten aber auch entsprechend früher. Ein Beispiel sei der sogenannte Brockenenzian. In ihrer eigentlichen Hauptblütezeit Mitte Juli sei die Pflanze schon längst welk gewesen.

Den Brockengarten gibt es schon seit 1890. Er beherbergt rund 1500 Pflanzenarten aus den Hochgebirgen der Erde.