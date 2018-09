Regierung will Geoparks weiterentwickeln: Tag des Geotops

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Tambach-Dietharz (dpa/th) - Thüringen investiert nach Angaben des Umweltministeriums in diesem und im nächsten Jahr insgesamt 600 000 Euro in die weitere Entwicklung von Geoparks. Davon profitiert auch der Geopark Inselsberg - Drei Gleichen. Er wird mit 136 000 Euro vom Land gefördert, wie Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) anlässliche des diesjährigen Tag des Geotops am Samstag mitteilte. Geotope sind erdgeschichtlich bedeutsame Naturdenkmale, zum Beispiel Gesteinsformationen oder Höhlen.

In Thüringen werden an diesem Wochenende an verschiedenen Orten geologisch-archäologische Erkundungstouren angeboten, unter anderem im Inselsberg-Raum, in Weimar und Bad Sulza (Weimarer Land).

Zum Park Inselsberg - Drei Gleichen gehören drei Schauhöhlen, darunter die Marienglashöhle in Friedrichroda, außerdem drei Schaubergwerke in Trusetal, Finstertal und Bad Liebenstein. Bekannt ist er vor allem für den Bromacker, eine Fossilienfundstelle bei Tambach-Dietharz, auf dem Forscher mehrere Skelette von Ursauriern entdeckt haben. In Thüringen gibt es noch weitere drei Geoparks - im Kyffhäusergebirge, im Schiefergebirge und im Harz.