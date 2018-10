Agrarminister Hauk stellt Waldzustandsbericht 2018 vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Jedes Jahr wird in Baden-Württemberg der Zustand der Waldbäume analysiert - die Ergebnisse werden 2018 angesichts der extremen Witterungsverhältnisse mit Sorge erwartet. Agrarminister Peter Hauk (CDU) stellt sie am heute in Stuttgart vor. Erst am Dienstag warnte der Bund für Umwelt und Naturschutz vor massiven Schäden in naher Zukunft. Wenn es noch zwei, drei weitere Hitzesommer und Trockenjahre gebe wie in diesem Jahr, werde man den Schwarzwald nicht wiedererkennen, hatte der Regionalverband Südlicher Oberrhein der Umweltschutzorganisation mitgeteilt. Seine Experten haben immer mehr abgestorbene Einzelbäume und Baumgruppen, schüttere Wipfel von Laubbäumen und Fichten und Tannen mit starken Nadelverlusten festgestellt.