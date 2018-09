30 Gespanne messen sich im Holzrücken mit Pferd

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Reuden (dpa/sa) - Präzisionsarbeit von Mensch und Tier im Wald: In Reuden in Anhalt haben sich am Wochenende Gespannführer zur Deutschen Meisterschaft im Holzrücken mit Pferd getroffen. Viele der 30 Teilnehmer seien bereits auf den Hindernisparcours gegangen, sagte Victoria Große vom Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt am Samstag. Holzrücken mit Pferd heißt nichts anderes, als dass Pferde Baumstämme hinter sich herziehen. In dem Wettbewerb müssen die Gespanne den Parcours innerhalb einer vorgegebenen Zeit fehlerfrei bewältigen.

Zehn Aufgaben warten im Verlauf des Wettbewerbs auf die Teilnehmer, sagte Große. So muss der Baumstamm etwa über eine Brücke oder durch einen Wassergraben gezogen werden. "Das ist schon eine ganz schöne Herausforderung für den ein oder anderen Pferdeführer", erläuterte Große. Zudem gebe es ein Labyrinth, bei dem es sehr auf die Kommunikation zwischen Mensch und Pferd ankomme. Bewertet werden auch Elemente wie das Rückwärtsziehen oder der Gehorsam des Pferdes.

Holzrücken wird nicht nur als Wettbewerb, sondern auch in der Praxis der Forstwirtschaft durchgeführt. An sensiblen Orten im Wald ist der Einsatz von Pferden unverzichtbar, weil schwere Forstmaschinen dem empfindlichen Waldboden schaden können. Sachsen-Anhalt besitzt aktuell keine landeseigenen Holzrückepferde und greift bei Bedarf auf externe Dienstleister zurück.

Die Holzrück-Meisterschaft gibt es seit 2012, sie findet in diesem Jahr zum ersten Mal in Sachsen-Anhalt statt. Die Sieger werde am Sonntag gekürt.