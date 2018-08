Nach der großen Hitze: 50 Tonnen Sauerstoff für Möhnesee

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Möhnesee (dpa/lnw) - Um nach der Hitzewelle ein mögliches Fischsterben im Möhnesee zu verhindern, bekommt das Gewässer eine Sauerstoff-Kur. Experten leiten seit Dienstag nach Angaben des Ruhrverbandes pro Stunde 60 bis 70 Kilogramm reinen Sauerstoff in die tiefen Wasserschichten des Sees an der Möhnetalsperre im Sauerland.

Wegen der anhaltenden Hitze funktioniert im Möhnesee der Sauerstoffaustausch zwischen der oberen Wasserschicht und der Schicht in der Tiefe nicht mehr. Dadurch droht ein Fischsterben. Die Experten schicken den Sauerstoff über Leitungen mit kleinen Löchern in die tiefsten und kältesten Wasserschichten - in den kommenden Wochen vorsorglich insgesamt 50 Tonnen.

In den vergangenen Wochen war es wegen der Hitze in mehreren Gewässern in Nordrhein-Westfalen zu Problemen gekommen. So mussten aus dem im Vergleich zum Möhnesee deutlich flacheren Aasee in Münster mehr als 20 Tonnen tote Fische aus dem Wasser geholt werden. Die Sauerstoffwerte waren unter die für Fische und Pflanzen tödliche Grenze von 3 Milligramm pro Liter Wasser gesunken. Hochleistungspumpen der Feuerwehr hatten dann mit frischem Wasser die Lage verbessert.