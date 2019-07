Untersteller will Fische nicht mit mehr Phosphor füttern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Langenargen (dpa/lsw) - Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) will Fische im Bodensee nicht mit zusätzlichem Phosphor füttern. "So einfach, wie manche es darstellen, nämlich man soll nur mehr Phosphor reinlassen und den Felchen gehts wieder gut, ist es nun mal nicht", sagte Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) am Dienstag an Bord eines Forschungsschiffes auf dem Bodensee. Die heimischen Felchen waren in den vergangenen Jahren im Bodensee immer weniger geworden. Er sei gegen Forderungen von Fischern, deshalb als Nahrung mehr Phosphor in den See zu geben, sagte Untersteller. Ein höherer Gehalt erschwere unter anderem die Sauerstoffversorgung der unteren Schichten im See.

Zusammen mit Wissenschaftlern des Instituts für Seenforschung (ISF) war Untersteller mit der "Kormoran" von Langenargen aus auf den Bodensee gefahren, um die Forscher bei Messungen zu begleiten. Die Wissenschaftler untersuchen die Auswirkungen des Klimawandels auf den Bodensee.