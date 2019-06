Folgen der Elbvertiefung für Wattenmeer werden untersucht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht sieht bisher keine Anzeichen dafür, dass die geplante weitere Vertiefung der Elbe den Welterbe-Status des Wattenmeeres gefährden wird. "Wir haben jedenfalls keine Erkenntnisse, dass dies so wäre", sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Naturschutzverbände hatten entsprechende Befürchtungen geäußert. Eine solche Warnung nehme er aber sehr ernst, sagte Albrecht. Er sei froh darüber, dass Hamburg zugestimmt habe, entsprechende Untersuchungen zügig voranzutreiben. Niemand könne daran interessiert sein, dass der Welterbe-Status in irgendeiner Form infrage gestellt wird. Dies habe auch Hamburg in der jüngsten gemeinsamen Kabinettssitzung sehr klar bestätigt.