Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Immer mehr Weißstörche kehren nach ihrer Überwinterung in wärmeren Gefilden nach Thüringen zurück. Allein in der Werra-Aue im Südwesten des Landes seien mit 20 Tieren zahlenmäßig schon mehr als die Hälfte der Vögel aus dem vergangenen Jahr wieder da, sagte Nabu-Weißstorch-Experte Klaus Schmidt der dpa. Aktuell seien es vor allem solche Störche, die überwiegend in Spanien und Marokko überwinterten oder die kalte Jahreszeit ohnehin in Deutschland verbracht hätten. "Auch einige Thüringer Störche überwintern etwa in Hessen, sie verhungern nicht", sagte Schmidt.

Die Naturschützer vom Nabu zählen seit Jahren immer mehr Weißstörche in Thüringen. Im vergangenen Jahr waren es 61 Brutpaare mit 133 Jungen. "Wir haben wahrscheinlich noch nie so viele Störche in Thüringen gehabt, wie im letzten Jahr", sagte Schmidt.