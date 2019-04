Schwalbenarten in Niedersachsen gefährdet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Für Schwalben wird die Aufzucht ihrer Jungen immer schwieriger. In Niedersachsen sei die Rauchschwalbe gefährdet, die Mehlschwalbe stehe auf der Vorwarnliste der Roten Liste Niedersachsens und Bremens, sagte Nabu-Sprecher Philip Foth. Der Bestand der Rauchschwalben sei zwischen 1985 und 2014 von 200 000 Paaren auf 105 000 Paare gesunken, der Mehlschwalbenbestand sank von 100 000 Paaren auf 80 000. Der Nabu gehe davon aus, dass sich dieser negative Trend in den Jahren danach fortgesetzt hat. "Wegen der zunehmenden Bodenversiegelung etwa durch Straßen und Gebäude fehlt es an Plätzen, wo die Schwalben Lehm als Nistmaterial sammeln können", erklärte Foth.