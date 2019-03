Forstarbeiter dürfen wegen Borkenkäferplage durcharbeiten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Wegen einer drohenden Borkenkäferplage gibt das Umweltministerium in Niedersachsen grünes Licht für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Umweltschutzgebieten. Außerdem soll das Fällen und Wegschaffen von Bäumen dort in diesem Jahr ausnahmsweise ohne Unterbrechung möglich sein, teilte das Ministerium am Mittwoch in Hannover mit. Das Orkantief Friederike und eine extreme und lang anhaltende Trockenperiode hätten im vergangenen Jahr günstige Bedingungen für die Vermehrung des Borkenkäfers geschaffen. Da weiterhin Sturmholz in den Wäldern liege, böten sich den Käfern große Mengen an Brutstätte. Deshalb empfahl das Umweltministerium den Naturschutzbehörden, Beschränkungen in Schutzgebieten aufzuheben.

Normalerweise dürfen in Natura 2000-Schutzgebieten zwischen März und September nur mit einer Ausnahmegenehmigung Bäume gefällt werden, damit schützenswerte Tierarten nicht gestört werden. Nun sollen die Forstarbeiter ohne Unterbrechung weiterarbeiten, damit vor allem auch Alt- und Totholz aus den Waldgebieten entfernt werden können.