40 Jahre Loki Schmidt Stiftung

Hamburg (dpa/lno) - Die Loki Schmidt Stiftung wird 40 Jahre alt. Bei einem Senatsempfang mit 200 Gästen bedankte sich Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) am Freitag für ihre Arbeit. "Die Stiftung leistet in ihren Häusern einen bedeutenden Beitrag dazu, dass auch Stadtkinder Naturerfahrungen machen können und Naturzusammenhänge begreifen. Ihre Naturschutzprojekte sind vorbildlich und für unsere Stadt unverzichtbar", so Kerstan. Insbesondere die beiden Naturschutzzentren in den Boberger Dünen und der Fischbeker Heide hob er hervor.

Die Stiftung wurde 1979 von Loki Schmidt gegründet und widmete sich gefährdeten Pflanzen. 1990 kam es zum Zusammenschluss mit der Stiftung Naturschutz Hamburg. Mittlerweile besitzt die Stiftung Flächen in zehn Bundesländern. Ihr Schwerpunkt liegt nach wie vor in der Hansestadt und ihrer Umgebung. Dort bringt sie vor allem Kindern und Jugendlichen die Natur näher.