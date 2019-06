Bäume müssen wegen Borkenkäferplage gefällt werden: Sperrung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Goslar (dpa/lni) - Weil zahllose vom Borkenkäfer geschädigte Fichten umzustürzen drohen, wird die Bundesstraße 498 im Harz ab dem 11. Juni für zwei Wochen gesperrt. Betroffen sei der Abschnitt zwischen Goslar-Oker und Romkerhalle, teilten die Niedersächsischen Landesforsten am Freitag mit. In dem Bereich sollen bis zum 23. Juni etwa 3000 Bäume gefällt werden. Wegen des steilen Geländes seien die Arbeiten schwierig, sagte ein Sprecher. Im Harz sind derzeit viele Fichtenwälder vom Borkenkäfer befallen. Seit dem vergangenen Jahr seien nach Schätzungen schon gut 200 000 Bäume gefällt worden, sagte ein Forstsprecher. Die Zahl werde sich in diesem Jahr noch deutlich erhöhen. In den kommenden Wochen und Monaten seien wegen der Fäll-Arbeiten weitere Straßensperrungen im Harz zu erwarten.