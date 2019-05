Siegesmund für Kampagne gegen insektenfeindliche Steingärten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) unterstützt eine Kampagne gegen Stein- und Schottergärten. "Unkrautfrei und pflegeleicht sind für den Naturschutz nicht gut", sagte Siegesmund am Dienstag in Erfurt. Sie sagte, die Umweltministerkonferenz der Länder am Donnerstag und Freitag in Hamburg wolle sich mit einem solchen Appell im Interesse des Insektenschutzes beschäftigen.

Zu überlegen ist nach Ansicht von Siegesmund, ob nicht auch Anreize für insektenfreundlich gestaltete Flächen und Vorgärten beispielsweise mit Stauden gesetzt werden könnten. Beispiele dafür gebe es bereits in einzelnen Kommunen. Angesichts von immer weniger Insekten sei jede Grünfläche, "die nicht auf zwei Zentimeter runterrasiert ist, ein Gewinn", so Siegesmund. Sie setzte dabei vor allem auf Aufklärung und Information.