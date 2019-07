Hitze lässt in Eisenacher Teich Blaualgen sprießen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eisenach (dpa/th) - Durch die hohen Temperaturen der vergangenen Wochen haben in einem Teich in Eisenach die für Menschen gefährlichen Blaualgen stark zugenommen. Die Hitze führte laut Mitteilung der Stadtverwaltung von Mittwoch dazu, dass sich die Cyanobakterien in großer Zahl in dem Gewässer vermehrten. Der Teich liegt am Fuße der Wartburg bei einer historischen Villa, in der sich das Reuter-Wagner-Museum befindet. Die Stadt warnt, dass Menschen nicht mit den Bakterien in Berührung kommen sollten. Auch Haustiere sollten fern gehalten werden.

Die Bakterien enthalten einen grün-blauen Farbstoff, weshalb sie häufig als Blaualgen bezeichnet werden. Langanhaltend hohe Temperaturen und reichlich Sonnenschein fördern ihr Wachstum. Ein von ihnen produzierter Giftstoff kann zu Hautreizungen, aber etwa auch zu starken allergischen Reaktionen wie Durchfall, Fieber und Atemwegsproblemen führen.