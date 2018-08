Aasgeruch? Egal. Dortmunder Titanwurz blüht bald

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lnw) - Sieht gut aus, riecht aber streng: In Dortmund soll heute eine "David" genannte Titanwurz blühen. 123 Zentimeter hoch war der Blütenstand am Donnerstag. "Die Experten im Botanischen Garten Rombergpark sind sich ziemlich sicher, dass sich die "Blüte" heute öffnen wird", teilte die Stadt mit. Erste Anzeichen erwarten die Botaniker für den frühen Nachmittag, wenige Stunden danach soll die Blüte dann vollständig geöffnet sein. "Und dann beginnt auch der "Gestank"." Die auf Sumatra wachsende Pflanze ist berühmt für ihre seltenen, aber prächtigen Blüten und berüchtigt für ihren Aasgeruch.

Zu dem Spektakel werden in dem Pflanzenschauhaus im Dortmunder Rombergpark mehrere Tausend Besucher erwartet. Am Tag der Blütenöffnung ist das Haus bis 3 Uhr morgens geöffnet. Bis zu drei Nächte lang bleibt es geöffnet. Das Tropengewächs war erst vor zwei Jahren als Knolle in der Größe eines Tennisballs vom Botanischen Garten Bonn gespendet worden. Schon beim letzten Umtopfen habe die Knolle zehn Kilogramm gewogen. Die von der indonesischen Insel Sumatra stammende Titanwurz (Amorphophallus titanum) blüht normalerweise nur etwa alle sieben bis zehn Jahre. Mit dem Geruch lockt die Pflanze Insekten für die Bestäubung an.