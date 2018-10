Sammler findet mehr als 20 Kilogramm schweren Klapperschwamm

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ribnitz-Damgarten (dpa/mv) - Mit einem mehr als 20 Kilogramm schweren Pilz ist einem Sammler nahe Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) ein ungewöhnlicher Fund gelungen. Der große Klapperschwamm, der nach Angaben des Pilzsammlers am Montag im Ribnitzer Stadtwald entdeckt worden war, bringe mehr als 20 Kilogramm auf die Waage, sagte der Finder Robby Krasselt.

Klapperschwämme werden normalerweise maximal 15 Kilogramm schwer. Sie ernähren sich vom Totholzanteil von Eichen und wachsen am Boden. Der Riesenpilz, der im japanischen als Maitake-Pilz bekannt ist und dort als Speisepilz und Heilmittel genutzt wird, soll nun in der Pilzausstellung Krasselts in Neuheide bei Ribnitz gezeigt werden. Die außergewöhnliche Größe des Pilzes erklärt sich Krasselt durch die Wärme des Sommers in Verbindung mit hoher Bodenfeuchtigkeit am Fundort.