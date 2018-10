Niedrigwasser kann für Tiere und Pflanzen zum Problem werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Traben-Trarbach (dpa/lrs) - Wenn bei ausbleibendem Regen lange nur wenig Wasser in einem Fluss strömt, kann das für Tiere und Pflanzen problematisch sein. Bei Niedrigwasser wie jetzt in zahlreichen Fließgewässern in Rheinland-Pfalz sei die Konzentration der Nährstoffe höher als bei einem normalen Wasserstand, sagte Magnus Wessel vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Berlin. Die Folge: "Je wärmer es ist, desto mehr werden diese Nährstoffe umgesetzt und das braucht Sauerstoff." Das könne in manchen Fällen schließlich sogar zum Fischsterben führen.

Zusätzlich können Tiere bei Niedrigwasser laut Wessel durch fahrende Schiffe verletzt werden. Es fehle ihnen an Möglichkeiten zum Ausweichen oder sie könnten gar nicht weg wie im Falle von Muscheln. Außerdem litten Wasserpflanzen verstärkt unter dem Wellenschlag.

Auch auf Algen kann sich das Niedrigwasser auswirken: Sie vermehren sich verstärkt, wie Wessel erklärt. Im Falle der sogenannten Blaualgen könne das für den Menschen gefährlich werden. "Blaualgen sind im klassischen Sinne gar keine Algen, sondern Bakterien", erläutert der Experte. Beim Menschen könnten sie Durchfall und Erbrechen verursachen. In Rheinland-Pfalz gab es in diesem Sommer mehrfach Warnungen vor Blaualgen. Betroffen waren laut BUND unter anderem die Mosel bei Traben-Trarbach und bei Konz-Karthaus.