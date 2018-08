Badewarnung für Spree und Havel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - An mehreren Badestellen in Berlin sind hohe Konzentrationen von Algen und Kolibakterien festgestellt worden. Deshalb rät das Landesgesundheitsamt an der Kleinen Badewiese, an der Sandhauser Straße sowie an den Badestellen Schmöckwitz und am Flussbad Gartenstraße vom Baden ab. Auch an anderen Stellen könne es kurzfristig zu massenhaftem Algenwuchs kommen. Vor allem Kinder sollten nicht an Stellen ins Wasser gehen, wo Algenschlieren oder -teppiche zu sehen seien und angeschwemmte Algenpflanzen nicht anfassen. Außerdem rät das Gesundheitsamt, nach dem Baden zu Duschen und die Badekleidung gut auszuspülen. Bei Beschwerden nach dem Baden sollte ein Arzt aufgesucht werden.