300 000 Euro mehr für die Bewässerung von Straßenbäumen

Berlin (dpa/bb) - In Berlin herrscht nach wie vor große Trockenheit - die Umweltverwaltung hat den Bezirken deshalb zusätzliche 300 000 Euro Soforthilfe für die Bewässerung der Straßenbäume zur Verfügung gestellt. "Straßenbäume sorgen für ein wohltuendes Stadtklima und sind wichtige Schattenspender", sagte Staatssekretär Stefan Tidow am Freitag. Anfang Juli hatten die Bezirke bereits 600 000 Euro Unterstützung erhalten. 430 000 Bäume gibt es den Angaben zufolge in Berlin. Laut der Senatsverwaltung haben besonders junge und neu gepflanzte unter ihnen Hilfe nötig.