Neue Webcam an der Talsperre Kelbra

Kelbra (dpa/sa) - Der Stausee Kelbra im Südharz gilt als bedeutender Rastplatz für Zugvögel - Besucher können sich ab sofort im Internet einen Eindruck von der aktuellen Situation an dem See verschaffen. Gezeigt werden Live-Bilder einer Webcam, wie das Umweltministerium am Mittwoch mitteilte. Zu sehen sind verschiedene Perspektiven, etwa von der Talsperre über den See in Richtung Campingplatz oder vom Pegel an der Staumauer. So könnten sich Besucher auch über den aktuellen Wasserstand informieren, hieß es. Der Stausee ist ein europäisches Vogelschutzgebiet. Noch bis Ende Oktober rasten dort zum Beispiel Zehntausende Kraniche auf ihrem Weg nach Südeuropa.