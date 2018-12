UN-Klimakonferenz beginnt in Polen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kattowitz (dpa) - Begleitet von Warnungen vor einer massiven Erderhitzung wird heute in Polen offiziell der 24. UN-Klimagipfel eröffnet. Vertreter aus knapp 200 Staaten verhandeln in Kattowitz zwei Wochen lang darüber, wie die als historisch eingestuften Beschlüsse der Pariser Klimakonferenz von 2015 durch klare Regeln zur Umsetzung und Überprüfung ergänzt werden können. In der französischen Hauptstadt war beschlossen worden, die Erderwärmung auf unter 2 Grad, möglichst sogar auf 1,5 Grad zu begrenzen. Die bisher weltweit zugesagten Maßnahmen e reichen dazu aber bei weitem nicht aus.