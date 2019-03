Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Trotz Schulferien haben in Hamburg Tausende Schüler, Eltern und Studierende bei den "Fridays for Future"-Streiks für eine andere Klimapolitik demonstriert. Anders als bei früheren Aktionen begannen sie am Freitag erst am frühen Nachmittag mit ihren Protesten. "Wir sind hier, wir sind laut, weil Ihr uns die Zukunft klaut", lautete ein Sprechgesang. Auf Plakaten forderten die Protestierenden in der Innenstadt "Verkehrswende statt Weltende" und "Lasst uns Luft!". Seit Wochen lassen junge Menschen deutschlandweit freitags den Unterricht ausfallen, um für eine bessere Klimapolitik auf die Straße zu gehen. Sie fordern unter anderem das Einhalten der Pariser Klimaziele. Vorbild der Jugendlichen ist die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg, die am 1. März in Hamburg war.