Städte und Gemeinden diskutieren über "Klimanotstand"

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Kommunen in Hessen gibt es die Forderung, den "Klimanotstand" auszurufen. Noch ist offen, ob es dazu kommt, doch Ende Juni soll darüber beispielsweise in der Wiesbadener Stadtverordnetenversammlung gesprochen werden, wie die Grünen-Fraktion mitteilte. Sollte ein entsprechender Beschluss gefasst werden, dann müssten bei allen Entscheidungen und Vorhaben des Stadtparlaments die Auswirkungen auf das Klima berücksichtigt werden.

Auch in Kassel wird das Thema diskutiert, zumindest die dortigen Grünen haben sich bereits öffentlich positioniert: "Wir wollen, dass sich Kassel dem Bündnis der Städte anschließt, die den "Klimanotstand" ausrufen", erklärte der Fraktionsvorsitzende Boris Mijatovic. Das fordern die Grünen im mittelhessischen Marburg ebenfalls. Bereits im Mai hatten sie das Thema im Stadtparlament auf die Tagesordnung gesetzt. Entschieden ist noch nichts, die Debatte dauert an.

Konstanz in Baden-Württemberg hatte im Mai als erste Stadt in der Bundesrepublik den "Klimanotstand" ausgerufen, es folgten weitere Kommunen. Praktisch ist das ein Klimaschutzplan, der Ziele wie die klimaneutrale Energieversorgung von Gebäuden und ein Mobilitätsmanagement umfasst.

Andere Städte in Hessen sehen keine Notwendigkeit für einen "Klimanotstand" und verweisen auf bereits vorhandene Maßnahmen, etwa Hanau. "Das Thema Klimawandelfolgenanpassung ist aber so oder so ein Top-Thema in Hanau", teilte ein Sprecher mit.