Günther rechnet mit CO2-Preis im Klimaschutzkonzept

Kiel (dpa) - Das angekündigte Klimaschutzkonzept der Bundesregierung wird nach Überzeugung des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther einen Preis für den Klimakiller Kohlendioxid enthalten. Er sehe in der CO2-Bepreisung einen wichtigen Schlüssel, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Zwar sei sein Land mit einem ersten Vorstoß im Bundesrat gescheitert. "Aber in der Politik braucht man einen langen Atem - fragen Sie mich in drei Monaten noch einmal." Das Klimakonzept der Bundesregierung wird im Herbst erwartet.