Hamburg (dpa/lno) - Die Schüler der "Fridays for Future"-Proteste im Norden freuen sich über Unterstützung aus älteren Generationen. Man begrüße es sehr, wenn sich Eltern und andere Erwachsene den wöchentlichen Demonstrationen für eine bessere Klimapolitik anschlössen, erklärte die Hamburger Aktivistin Nele Brebeck. "Die Abwendung der Klimakrise ist ein Problem, das wir nur generationenübergreifend bewältigen können."

"Ich denke, dass immer mehr Erwachsene verstehen, worum es uns geht und was uns antreibt, so zu handeln", sagte Brebeck. Deutschlandweit haben sich Eltern bereits in zahlreichen Ortsgruppen zusammengeschlossen, um ihre Kinder zu unterstützen. Und unter dem Hashtag #ParentsForFuture rufen sie auf Twitter dazu auf, sich an den Streiks zu beteiligen.

Unter dem Motto #FridaysForFuture lassen in ganz Deutschland freitags Jugendliche den Unterricht ausfallen und versammeln sich zu Demonstrationen. Sie fordern unter anderem die Einhaltung der Pariser Klimaziele. Die Proteste sind als Schulstreiks bekannt geworden, es nehmen aber auch Studenten teil. Das Vorbild der Jugendlichen ist die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg, die am 1. März in Hamburg zu Besuch war.

An diesem Freitag werden in der Hansestadt erneut Hunderte Demonstranten erwartet. Auch in Schleswig-Holstein soll in insgesamt 14 Städten fürs Klima gestreikt werden - unter anderem in Kiel, Flensburg, Lübeck, Heide, Husum, Eutin und Ratzeburg.