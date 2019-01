Kohlekompromiss: Zügige Förderung für die Lausitz gefordert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cottbus (dpa/bb) - Nach dem Kohlekompromiss hat die Industrie- und Handelskammer Cottbus (IHK) die Politik aufgefordert, die Strukturentwicklung in der Lausitz zügig voranzutreiben. Neben dem Ausbau von Lausitzer Bahnstrecken und Straßen gehöre die Umstrukturierung der Kohlereviere in sogenannte Sonderfördergebiete zu den wichtigen Maßnahmen in der Region, teilte die IHK am Montag mit. "Wir freuen uns über die Planungssicherheit für die Menschen, die Unternehmen und die Wirtschaft in der Lausitz", sagte IHK-Präsident Peter Kopf. Nun müsse die Bundesregierung die Empfehlungen der Kommission schnellstmöglich in Gesetzesform gießen.

Die von der Regierung eingesetzte Kohlekommission, in der neben Politikern auch Klimaschützer, Gewerkschafter, Unternehmer und Forscher saßen, hatte sich am Wochenende auf einen Kohleausstieg bis 2038 verständigt. Im Abschlussbericht werden 40 Milliarden Euro Hilfen für die Kohleregionen in Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg vorgeschlagen. Ein früherer Ausstieg soll 2032 geprüft werden - stimmen die Betreiber zu, ist auch ein Ende 2035 möglich.