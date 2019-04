Präzisere Klimavorhersagen mit Daten aus Baden-Württemberg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Zehn Jahre lang haben Forscher an der Universität Hohenheim in Stuttgart Daten für präzisere Klimavorhersagen gesammelt. In dem Modell seien erstmals auch die Bodeneigenschaften einer bestimmten Region oder das Pflanzenwachstum im Jahresverlauf eingeflossen, erklärte Volker Wulfmeyer, einer der Projektverantwortlichen, am Donnerstag. Wenn man Kulturpflanzen wie etwa den Weizen bei Klimasimulationen berücksichtige, seien die Prognosen wesentlich genauer.

Diese Methode ist laut Universität bereits in ein weltweit verwendetes Klimamodell eingeflossen. Dadurch lägen die simulierten Lufttemperaturen nun rund ein Grad näher an den realen. Für das Projekt "Regionaler Klimawandel" dienten die recht unterschiedlich geprägten Regionen Kraichgau und Mittlere Schwäbische Alb als Modelle.