Landesweit Tausende Schüler bei Klimademo

Rostock (dpa/mv) - In Mecklenburg-Vorpommern haben vorläufigen Schätzungen zufolge Tausende Schüler an der Klima-Demonstration "Fridays for Future" teilgenommen. Alleine in Rostock versammelten sich laut Polizei rund 1000 Menschen, in Schwerin rund 700. Weitere Demonstrationen gingen beispielsweise in Stralsund, Greifswald, Anklam oder Neubrandenburg über die Bühne. Überall trugen die Schüler Plakate mit teils originellen Sprüchen, um ihren Sorgen Ausdruck zu verleihen. So war in Rostock zu "Schule 2030 - Hitzefrei im Februar" oder "Burn Calories not Coal" zu lesen.

Die Klima-Bewegung geht auf die schwedische Schülerin Greta Thunberg zurück. Ihr Engagement hat ihr sogar eine Nominierung für den Friedensnobelpreis eingebracht.