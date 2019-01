Lausitz kann starke Wirtschaftsregion bleiben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa) - Die Lausitz kann nach Ansicht der rot-roten Brandenburger Landesregierung auch nach dem Braunkohleausstieg eine prosperierende Wirtschaftsregion bleiben. "Es ist eine erste wichtige Etappe erreicht worden, und das gibt uns Zuversicht", sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Mittwoch im Potsdamer Landtag mit Blick auf die Vorschläge der Kohlekommission. "Ich bin überzeugt, dass wir eine starke Wirtschaftsregion in der Lausitz erhalten werden." Der Vereinbarung der Kohlekommission zufolge soll der letzte Meiler 2038 vom Netz gehen. Steinbach sagte, das Enddatum sei auch wegen der vereinbarten Zwischenprüfungen nicht in Stein gemeißelt.